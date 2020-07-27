Borsa İstanbul'da pay endekslerinden iki sıfır atıldı

BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endekslerinden Pazartesi günü itibarıyla iki sıfır atıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugünden itibaren iki sıfır atıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek."Geçen haftanın son gününü yüzde 0.14 yükselişle 119 bin 201 puanda tamamlayan BIST100 yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.63 artışla 1,199.57 puanda başladı.