Borsa İstanbul'da seyri bankacılık endeksi belirleyebilir - Son Dakika

Borsa İstanbul'da seyri bankacılık endeksi belirleyebilir

Analistler, Borsa İstanbul'da son iki aydır gözlenen düzeltmenin, nispeten ucuz olan bankacılık hisselerinde alımların kuvvetlenmesi durumda eylül ayında sona erebileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul'da seyri bankacılık endeksi belirleyebilir, System.String[]

Analistler, Borsa İstanbul'da son iki aydır gözlenen düzeltmenin, nispeten ucuz olan bankacılık hisselerinde alımların kuvvetlenmesi durumda eylül ayında sona erebileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ağustos ayına 1.140 seviyesinden başlamasının ardından satıcılı bir seyir izleyerek 985 puana kadar geriledi. Bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla yükseliş eğilimine giren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak belirttikleri 1.150 seviyesinin üzerine çıkmayı ise başaramadı. Endeks, bu seviyenin üzerine çıkamaması sonrası yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalarak ağustos ayını yüzde 4,29 düşüşle 1.078,61 puandan tamamladı.

Ağustos'ta bankacılık endeksi yüzde 4,84 ve holding endeksi yüzde 4,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 36,48 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 13,62 gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Borsada yükseliş için gözler bankacılık hisselerinde

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknik açıdan BIST 100 endeksinin hem dolar hem de Türk lirası bazlı bakıldığında önemli derecede ucuz olduğunu belirterek, "BIST 100 endeksinin içinde bulunduğu düzeltme sürecini tamamlaması ve bir süredir yaşanan teknik sıkışma sürecini yukarı yönlü kırabilmesi için ciddi ucuzluk gösteren bankacılık sektörünün olası performansı yakından izlenecek." ifadelerini kullandı.

BIST 100 endeksinde temmuzda 1.200 seviyesinin 3 defa test edildikten sonra başlayan düzeltme sürecinin mevcut durumda devam ettiğini dile getiren Paksoy, azalan yabancı payının da etkisiyle bankacılık hisselerinde yaşanan ve hala devam eden satıcılı sürecin endeksin yukarı yönlü performansında şimdilik baskılayıcı ana dinamik olduğuna dikkati çekti.

Paksoy, yeni tip koronavirüsla (Kovid-19) birlikte çok yüksek miktarda ve kısa zamanda basılan paranın getirdiği parasal genişlemeden çeşitli belirsizliklerle yeterli desteği göremeyen gelişen ülke piyasalarının performansının da Borsa İstanbul için oldukça önemli olacağını belirtti.

Gelecek dönemde yukarı yönlü potansiyel hedeflerin masada kalması için global ölçekte eylül ayıyla birlikte çok önemli bir dönemece girildiğini vurgulayan Paksoy, "Bu dönemde Kovid-19 sürecinde ikinci dalga tehlikesinin, yaklaşan ABD seçimlerinin ve ABD-Çin gerginliği dışında önemli jeopolitik risk başlıklarının seyri yakından takip edilecek." diye konuştu.

Paksoy, teknik açıdan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"BIST 100 endeksinde düzeltmenin bitmesi ve sıkışmanın pozitif yönlü yukarı kırılması için 21-50 günlük ortalamaları da içine alan 1.100-1.150 geniş bandının üzerine kalıcı çıkılması gerekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi uzadıkça ve 1.100 altında kaldıkça aşağıda 200 günlük ortalamayı içinde barındıran 1.080-1.050 ilk önemli destek görünüyor. Buranın altına olası sarkmalarda son düşüşte test edilen ve geri dönülen 970-1.030 geniş bantlı desteğin çalışması yükseliş potansiyelinin korunması için oldukça önemli olacaktır."

Yabancı satışının sürmesi endeks üzerindeki baskıyı artırabilir

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100 endeksindeki zayıf seyirde bankacılık sektöründe yoğunlaşan yabancı satışıyla birlikte bilanço döneminin sona ermesinin endekste beklentilerin sona ermesine, dolayısıyla bu durumun pek çok hissede kar realizasyonuna sebep olduğunu söyledi.

BIST 100 endeksinde 1.135 seviyesindeki 50 günlük ortalamanın iki kez test edilmesine rağmen bu seviyenin bir türlü kırılamadığına değinen Turşucu, bu durumun akabinde satışların etkisini artırdığına dikkati çekti.

Turşucu, sözlerine şöyle devam etti:

"Endekste 1.074'te 50 haftalık ortalama var. Bu ortalamaların altına sarkma olabilir ancak ilerleyen zamanda bu seviyelerden bir tepki olabileceğini söylemek mümkün. Fakat endekste hala güçlü bir havanın olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. 1.074'ü izleyeceğiz, bu seviyenin altına inersek 1.033 seviyesine kadar ikinci bir satış baskısı da olabilir. Bankacılık tarafı oldukça güçsüz ve bunlar yabancıların en yoğun olduğu hisseler. Yabancı satışının yoğun olduğu hisselerde satışların sürmesi yüzünden BIST 100 endeksi de tabi ki bir baskı altında kalıyor."

Ağustos'ta yurt dışı pay piyasalarının çok olumlu olduğunu ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) da çok ılımlı sinyaller alındığını ifade eden Turşucu, eylülle birlikte yurt dışı piyasalarda da bir satış sürecinin başladığını düşündüklerini vurgulayarak, "Özellikle ABD'de S&P 500 endeksindeki kar realizasyonu noktasında olduğunu ifade edelim. Gelecek dönemde de o tarafta satışların devam etmesi halinde geçen ay bize destek olan bir faktör de ortadan kalkmış olacak. Bu durum da endekse yeni bir baskı ekleyebilir." sözlerini kullandı.

Turşucu, teknik açıdan 1.118'in kalıcı geçilmesi halinde 1.135 seviyesinin direnç konumuna geleceğini, endeksin 1.135'in üzerine yerleşememesi halinde ise yükselişin uzun soluklu olmayacağını düşündüklerini kaydetti.

Taktiksel anlamda yüzde 100 hissede olmanın görece riskli olabileceğini belirten Turşucu, "Mümkünse portföylerde yüzde 50 hisse yüzde 50 nakit olmanın faydalı olabileceğini düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da seyri bankacılık endeksi belirleyebilir - Son Dakika Ekonomi

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