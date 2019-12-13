Borsa İstanbul'da üniversite buluşmaları devam ediyor

Program kapsamında Borsa İstanbul seans salonunu ziyaret eden öğrencilere, piyasanın gelişimi ve

Sunumların ardından öğrencilere hitap eden Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı, Borsa İstanbul 'da gerçekleştirildi.

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Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi