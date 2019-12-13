Program kapsamında Borsa İstanbul seans salonunu ziyaret eden öğrencilere, piyasanın gelişimi ve işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı. (Fotoğraflı)

Türkiye 'nin farklı şehirlerindeki 11 üniversitede öğrenim gören 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı seminerde Kişisel Gelecek Tasarımcısı Kamil Kasacı sermaye piyasası ve kariyer planlaması sunumları yaptı.

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı Borsa İstanbul 'da gerçekleştirildi.

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