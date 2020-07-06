Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa "açığa satış yasağı" tedbiri - Son Dakika

Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa "açığa satış yasağı" tedbiri

Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağını duyurdu.

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Borsa'ca gözetim faaliyeti kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6 Temmuz'dan (bugün) başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın ve yatırım kuruluşlarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Açığa satış tedbiri uygulanacak yatırımcılar ve tedbir süreleri şöyle:

Yatırımcı

 Tedbir Süresi
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED

 3 ay
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED

 3 ay
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

 3 ay
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

 1 ay
J.P.MORGAN SECURITIES PLC.

 1 ay
WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS

 1 ay

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan 6 yabancı kuruluşa 'açığa satış yasağı' tedbiri - Son Dakika Ekonomi
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