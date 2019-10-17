Borsa İstanbul'dan 'depo şartı' bilgilendirmesi
30 dakika önce
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde dün uygulanmaya başlanan "depo şartı" konusunda Borsa İstanbul tarafından üyelere bilgilendirme yazısı gönderildi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde dün uygulanmaya başlanan "depo şartı" konusunda Borsa İstanbul tarafından üyelere bilgilendirme yazısı gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:07
Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle yendi Davutoğlu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösterdi