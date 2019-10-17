Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul'dan 'depo şartı' bilgilendirmesi
Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan 'depo şartı' bilgilendirmesi

Borsa İstanbul'dan 'depo şartı' bilgilendirmesi

30 dakika önce

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde dün uygulanmaya başlanan "depo şartı" konusunda Borsa İstanbul tarafından üyelere bilgilendirme yazısı gönderildi.

Borsa İstanbul'dan 'depo şartı' bilgilendirmesi, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından BIST 30 endeksine dahil banka hisselerinde dün uygulanmaya başlanan "depo şartı" konusunda Borsa İstanbul tarafından üyelere bilgilendirme yazısı gönderildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:07 
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