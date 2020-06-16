Borsa İstanbul'dan "Devre Kesici Nedir?" videosu - Son Dakika

Borsa İstanbul'dan "Devre Kesici Nedir?" videosu

Borsa İstanbul, hisse senetlerinde belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve yatırımcıyı korumayı amaçlayan "Devre Kesici" sistemi hakkında bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul'dan

Borsa İstanbul, hisse senetlerinde belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve yatırımcıyı korumayı amaçlayan "Devre Kesici" sistemi hakkında bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul, katma değeri yüksek içeriklerle hazırladığı videolarla yatırımcıları doğru yatırımın esasları hakkında bilgilendirip onlara farkındalık kazandırmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul tarafından bugün paylaşılan videoda, "Devre kesici, yatırımcıların belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için piyasaya soluklanma imkanı sağlayan bir sigorta sistemidir." ifadelerine yer verildi.

Hisse senetlerindeki alış ve satış işlemlerinin otobana benzetildiği videoda, "Devre Kesici" sistemi, trafiğin sıkıştığı durumlarda sıkışıklığını gidermek için trafik görevlilerinin müdahale ederek koordinasyon sağlamasına benzetilerek, böylece hisse senedindeki spekülatif atakların önlendiği kaydedildi.

Videoda Devre Kesici ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Bu sistem, işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcılara piyasayı anlama fırsatı verir ve bilgiye erişebilmeleri için zaman tanır. Bu sayede panik satışların, spekülatif atakların ve anormal dalgalanmaların durulması için imkan sağlanır."

Piyasanın bazen normal seyirdeyken, yeni bir haber, gelişme ya da spekülatif bir atakla bozulabileceği belirtilen videoda, "Bu şekilde, bir payın fiyatında yüzde 10 yükseliş veya yüzde 5 düşüş olduğunda sistem devreye girer." denildi.

Videoda, Devre Kesici'nin çalıştığı bir hisse senedinde sürekli işleme ara verildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Devre kesiciyi tetikleyen, yani belirlenen fiyat eşiklerini aşan emir iptal edilir. Devre Kesici çalıştığında, ilgili payda tek fiyat yöntemi ile fiyat oluşturmak için belirli bir süre emir toplanır, süre sonunda emirler eşleştirilir ve fiyat oluşturulur. Oluşan fiyatın ilan edilmesinin ardından işlemlere sürekli işlem yöntemiyle devam edilir. Devre kesici uygulamaları hem yatırımcıyı, hem de piyasaları korur."

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 02:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan 'Devre Kesici Nedir?' videosu - Son Dakika Ekonomi

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