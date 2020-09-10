Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlığı artırmak için "Yatırımcı Rehberi" - Son Dakika

Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlığı artırmak için "Yatırımcı Rehberi"

Borsa İstanbul, yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırladığı "Yatırımcı Rehberi" ile borsayla yeni tanışanlara önemli tavsiyeler verirken, dolandırıcılara karşı da uyarılarda bulundu.

Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlığı artırmak için

Borsa İstanbul, yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırladığı "Yatırımcı Rehberi" ile borsayla yeni tanışanlara önemli tavsiyeler verirken, dolandırıcılara karşı da uyarılarda bulundu.

Borsa İstanbul, piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların borsayı anlamalarını kolaylaştıracak çalışmaları kapsamında bir "Yatırımcı Rehberi" hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yatırımcı Rehberi, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan bu topraklarda sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber olmak amaçlarını taşıyor.

Borsanın pazar yerleri olduğu ancak klasik pazar yerlerinden farkının bulunduğu ifade edilen rehberde, borsada alışverişe konu varlıkların şirketlerin hisse senedi, devlet tahvili gibi menkul kıymetlerden oluştuğu belirtilirken, Türkiye'nin organize pazar yerinin ise Borsa İstanbul olduğu vurgulandı.

Rehberde, Borsa İstanbul'da Hisse Senedi (Pay) Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borçlanma Araçları Piyasası ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası olmak üzere dört ana piyasanın bulunduğu kaydedildi.

Hisse Senedi Piyasasının borsanın en bilinen ve en çok ilgi gören piyasası olduğu aktarılan rehberde, "Borsa İstanbul, yatırımcılar için tüm ürünlerde likit, işletilmesine yönelik olarak kuralları belirler." ifadelerine yer verildi.

Rehberde, ayrıca söz konusu dört ana piyasada işlem gören varlıklar da paylaşıldı.

"Nasıl Yatırımcı olunur?" başlığı altında yatırım yapmanın yolları detaylıca açıklanırken, "Getiri-risk tercihlerinizi her yeni yatırım kararı aldığınızda bir kere daha gözden geçirin. Portföy seçimlerinde işin uzmanlarını dinleyin." uyarısında da bulunuldu.

Bir şirkete ortak olmanın verdiği haklar

Rehberde hisse senedi alarak bir şirkete ortak olunduğunda hisse sahibinin elde ettiği haklar da sıralandı.

Bir şirketin hisse senedini satın alarak şirkete ortak olan kişilerin genel kurula katılma ve oy kullanma, kar payı (temettü) alma, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye

artırımlarına katılma, rüçhan hakkı ile bilgi alma ve özel denetim isteme haklarının bulunduğu belirtilen rehberde, yatırım kararının nasıl verilmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelere de yer verildi.

Rehberde, "Sermaye piyasalarında her yatırımcı risk algısına göre yatırım kararlarını şekillendirmelidir. Yatırım tercihlerinde kısa vade yerine daha orta ve uzun vadeli planlara göre hareket etmelidir." vurgusu yapıldı.

Yatırımcıların banka ya da aracı kurumlardan yatırım uzmanı desteği almaları önerisi yapılan rehberde, uzun vadeli getiriye odaklanılması, risk profilleri belirlenmesi ve portföylerin çeşitlendirilmesi konularının altı çizildi.

Küçük yatırımcı risklere karşı belirli oranda korunuyor

Rehberde, bankacılıkta olduğu gibi sermaye piyasalarında da küçük yatırımcının, risklere karşı belirli oranda korunduğu belirtildi.

Sermaye piyasalarında bu uygulamanın Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından yürütüldüğü bildirilen rehberde, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde devreye girer. Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek üst tutar, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. 2020 yılı için tutar 217 bin 801 lira olarak belirlenmiştir."

Şirket bilgileri KAP'ta

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan "Yatırımcı Rehberi"nde, Borsa'da işlem esnasında güvenli ve doğru bilgi akışının esas teşkil ettiği, güven, şeffaflık ve yatırımcının korunmasının Borsa İstanbul piyasalarının temel ilkeleri olduğu kaydedildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) (www.kap.org.tr) finansal raporlara ve şirket haberlerine erişebileceği, şirketlerin resmi internet sayfalarının ziyaret edilebileceği belirtilen rehberde, işlemler ve fiyatlar ile ilgili olarak Borsa İstanbul web sitesi (www.borsaistanbul.com) üzerinden "Günlük Bülten" verilerinden de faydalanabileceği aktarıldı.

Rehberde, Borsa İstanbul'un finansal okuryazarlığı artırmak ve sermaye piyasası ürünleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlediği eğitimlerin kayıtlarına, sosyal medya hesapları ve Borsa İstanbul Youtube kanalı üzerinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.

Piyasa dolandırıcılığına 3 yıldan 5 yıla kadar hapis

Finansal piyasalardaki dolandırıcılığa da değinilen rehberde, şu uyarılara yer verildi:

"Finansal piyasalar kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medyada paylaşılan videolarda yer alan yatırım tavsiyeleriyle kazanç sağlanacak yerler değildir. Sosyal medya ve mesajlaşma programlarındaki tavsiyelerden, dolandırıcılardan mutlaka uzak durun. Aksi takdirde zarar görürsünüz. Mutlaka çalıştığınız aracı kurumdaki yatırım uzmanlarına danışın ve yine onlar tarafından kaleme alınmış raporları okuyun. Üstelik manipülasyonun (piyasa dolandırıcılığının) bir suç olduğunu unutmayın. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre piyasa dolandırıcılığı 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve elde edilen menfaatten (kazançtan) az olmayacak tutarda para cezasıyla cezalandırılır."

Yatırımcı Rehberi, Borsa İstanbul, Yatırımcı, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlığı artırmak için 'Yatırımcı Rehberi' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan "Parti kuracak" iddiasına yalanlama geldi Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Son Dakika: Türkiye genelinde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde seyrediyor Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantı tamamlandı Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu Edinson Cavani, Atletico Madrid'e gidiyor Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu         
16:49
Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor         
16:42
Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı         
16:33
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi         
15:59
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
Evinde kenevir yetiştiren Adanalıdan pes dedirten savunma: Şeker hastasıyım, hastalığıma iyi geliyor Evinde kenevir yetiştiren Adanalıdan pes dedirten savunma: Şeker hastasıyım, hastalığıma iyi geliyor         
10:11
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 20:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlığı artırmak için "Yatırımcı Rehberi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei