Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği - Son Dakika

Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği

Borsa İstanbul AŞ tarafından çeşitli başlıklar altında düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Borsa İstanbul AŞ tarafından çeşitli başlıklar altında düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

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Borsa İstanbul AŞ'nin konuya ilişkin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sürekli gelişen ve değişen dünyada finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek istiyorsanız, sorularınıza da yanıt bulabileceğiniz bu interaktif eğitim tam size göre." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimler, ücretsiz ve genel katılıma açık bir şekilde düzenleniyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, "https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-finansal-okuryazarlik-egitim-etkinligi-kayit-formu" bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Toplam süresi 30 ila 45 dakika arasında değişen eğitimler, 2-24 Temmuz döneminde gerçekleştirilecek.

İçerik, süre ve tarihlerine göre düzenlenecek eğitimler şöyle:

İçerik

 Tarih

 Süre (dk)
Borsa İstanbul'un Tanıtımı

 2 Temmuz

 30
Kotasyon, Halka Arz ve Borsada İşlem Görme

 3 Temmuz

 45
Pay Piyasası

 7 Temmuz

 45
Borçlanma Araçları Piyasası

 8 Temmuz

 45
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

 10 Temmuz

 45
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

 14 Temmuz

 30
Endeksler ve Sermaye Artırımı

 16 Temmuz

 45
Denetim ve Gözetim

 17 Temmuz

 45
Takas İstanbul

 22 Temmuz

 45
Merkezi Kayıt İstanbul

 24 Temmuz

 45

Borsa İstanbul, İstanbul, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği - Son Dakika Ekonomi

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