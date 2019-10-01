Son Dakika Haberleri: Borsa istanbul'dan günlük işlem hacmi rekoru
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Borsa istanbul'dan günlük işlem hacmi rekoru

32 dakika önce

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 30 Eylül tarihinde pay vadeli işlem sözleşmelerinde 1 milyar 316 milyon 440 bin 340 liralık günlük işlem hacmi ile rekor düzeye ulaşıldığı belirtildi.

Borsa istanbul'dan günlük işlem hacmi rekoru, System.String[]

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 30 Eylül tarihinde pay vadeli işlem sözleşmelerinde 1 milyar 316 milyon 440 bin 340 liralık günlük işlem hacmi ile rekor düzeye ulaşıldığı belirtildi. (Grafik)

Borsa İstanbul, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:59 Kaynak: DHA
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