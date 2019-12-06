Borsa İstanbul'dan rekor geldi

Borsa İstanbul 100 endeksi 20 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Borsa şu sıralarda 109 bin 70 puan ile 109 bin puanın üzerinde tutunuyor.

(iha)