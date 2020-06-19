Borsa İstanbul'dan rekorlar

Borsa İstanbul Pay Piyasasında, 36 milyar 392 milyon 515 bin 374 liralık işlem hacmi rekoru kırıldı.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında, 36 milyar 392 milyon 515 bin 374 liralık işlem hacmi ve 8 milyar 67 milyon 49 bin 899 sözleşme adedi ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay vadeli işlemlerinde de 5 milyar 40 milyon 313 bin 339 liralık rekor seviye görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de bugün 28,6 milyar liralık rekor işlem hacmine ulaştı. 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 114.337,53 puanı gören BIST 100 endeksi, 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.