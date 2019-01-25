Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul'dan Şirketlerin Kurumsallaşma Sürecine Destek Başladı

Borsa İstanbul'dan Şirketlerin Kurumsallaşma Sürecine Destek Başladı

3 saat önce

Borsa İstanbul AŞ ve Koç Üniversitesi tarafından geliştirilen "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı"nın (BISTEP) ikincisi başladı.

Borsa İstanbul'dan Şirketlerin Kurumsallaşma Sürecine Destek Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul AŞ ve Koç Üniversitesi tarafından geliştirilen "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı"nın (BISTEP) ikincisi başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen BISTEP'in ikincisi farklı şehirlerden gelen 13 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile başladı.

BISTEP ile şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunulması ve bu vesile ile de
şirketlerin ömürlerinin uzatılması amaçlanıyor. Kurumsallaşmasını tamamlamış güçlü
şirketlerin ise orta vadede ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturması bekleniyor.

Diğer yandan, ülkede sermaye piyasalarından bir finansman kaynağı olarak yeteri kadar
faydalanamıyor. BISTEP ile birlikte şirketler, sermaye piyasalarını Borsa İstanbul gibi
doğrudan ilgili kurumlarından öğrenme fırsatı da bulacak.

Toplam 13 gün ve 108 saatlik seminerlerden oluşan BISTEP Programı tasarlanırken, üst düzey
yönetici bakış açısından yaklaşılmış ve yöneticilerin insan kaynakları, finans, ekonomi, hukuk,
strateji gibi temel alanlardaki yenilikleri öğrenmelerine imkan tanıyan ve aynı zamanda
dijitalleşme, inovasyon, dönüşüm ve değişim liderliği gibi güncel konuları da bulabilecekleri
bir içerik oluşturuldu.

Sermaye piyasaları modülü ise Borsa İstanbul'un yanı sıra aracı
kurumlar, bağımsız denetim firmaları ve hukuk firmalarından oluşan program ortakları tarafından anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Dönüşüm, Koç Üniversitesi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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