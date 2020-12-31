Teknosa'da sermaye artışı için hisse satışı tamamlandı

Sabancı Holding, iştiraki Teknosa'nın gerçekleştireceği sermaye artışını fonlamak üzere Borsa İstanbul'daki hisselerinin yüzde 10'luk halka arzını tamamladığını duyurdu. Holding, Teknosa hisselerinin satışından elde ettiği kaynakla 2021 yılında Teknosa'nın teknoloji altyapısını güçlendirmek üzere yatırımlarına hız vereceğini açıkladı.

Sabancı Holding, iştiraki Teknosa'da gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artışı için Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği halka arzı başarıyla tamamlandığını açıkladı. Sabancı Holding böylelikle, Teknosa'da sahip olduğu yüzde 60,28'lik hissesinin, yüzde 10,28 oranındaki kısmını daha Borsa İstanbul'da halka açmış oldu. Holding, daha önce de açıkladığı gibi şirketin ana hissedarı olmaya devam ederken, hisse satışından elde edilen gelirle Teknosa'da yeni yatırımlar gerçekleştirmek üzere sene sonu sonuçlarının açıklanmasını takiben sermaye artışına gidecek.

"TEKNOSA'YI GELECEĞE GÜÇLÜ HAZIRLAMAK İÇİN KARARLIYIZ"

Hisse satışının tamamlanmasına ilişkin olarak Sabancı Holding CFO'su Barış Oran, "Teknoloji hayatın ayrılmaz bir parçası ve her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Teknosa'nın gelecekteki büyüme fırsatlarına daha güçlü hazırlanması için attığımız bu adıma Borsa İstanbul yatırımcıları büyük bir ilgi gösterdi. Böylece bu süreci yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede ve piyasa değerini artırarak ve yeni yatırımcılar kazanarak tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu durum aldığımız aksiyonların sermaye piyasası tarafından da olumlu karşılandığının göstergesi olurken hem Sabancı Holding'e, hem de teknoloji sektörüne ve bu sektörün perakendesinde Türkiye'nin öncü markası Teknosa'ya olan güveni gösteriyor. Sabancı Holding liderliğinde, yatırımcılarımızdan da aldığımız güçle birlikte Teknosa'yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız" dedi.

Sabancı Holding'in Teknosa'ya olan güveninin altını bir kez daha çizen Barış Oran, "Büyüme, karlılık, çeviklik ve müşteri odaklılık konusunda sürekli gelişen ve güçlenen bir Teknosa var. Daha da önemlisi hepimiz Teknosa'nın önünde çok büyük fırsatların olduğuna inanıyoruz. Kısa sürede başarıyla tamamlanan hisse satış süreci Teknosa'daki yeni yatırımların habercisi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir zaman Sabancı Holding'in Teknosa'daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa'nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.