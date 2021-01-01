Borsa İstanbul'dan Teknosa'ya güvenoyu - Son Dakika

Borsa İstanbul'dan Teknosa'ya güvenoyu

01.01.2021 00:03
Borsa İstanbul'dan Teknosa'ya güvenoyu, System.String[]

Sabancı Holding, son 20 yılın en başarılı performansını gösteren iştiraki Teknosa'nın gerçekleştireceği sermaye artışını fonlamak üzere Borsa İstanbul'daki hisselerinin yüzde 10'luk halka arzını tamamladı.

Sabancı Holding, son 20 yılın en başarılı performansını gösteren iştiraki Teknosa'nın gerçekleştireceği sermaye artışını fonlamak üzere Borsa İstanbul'daki hisselerinin yüzde 10'luk halka arzını tamamladı. Teknosa hisselerinin satışından elde edilen kaynakla 2021 yılında teknoloji altyapısının güçlendirilmesi için yatırımlara hız verilecek.

Sabancı Holding böylelikle, Teknosa'da sahip olduğu yüzde 60,28'lik hissesinin, yüzde 10,28 oranındaki kısmını daha Borsa İstanbul'da halka açmış oldu. Holding, daha önce de açıkladığı gibi şirketin ana hissedarı olmaya devam ederken, hisse satışından elde edilen gelirle Teknosa'da yeni yatırımlar gerçekleştirmek üzere sene sonu sonuçlarının açıklanmasını takiben sermaye artışına gidecek.

Hisse satışının tamamlanmasına ilişkin olarak Sabancı Holding CFO'su Barış Oran, "Teknoloji hayatın ayrılmaz bir parçası ve her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Teknosa'nın gelecekteki büyüme fırsatlarına daha güçlü hazırlanması için attığımız bu adıma Borsa İstanbul yatırımcıları büyük bir ilgi gösterdi. Böylece bu süreci yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede ve piyasa değerini artırarak ve yeni yatırımcılar kazanarak tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu durum aldığımız aksiyonların sermaye piyasası tarafından da olumlu karşılandığının göstergesi olurken hem Sabancı Holding'e, hem de teknoloji sektörüne ve bu sektörün perakendesinde Türkiye'nin öncü markası Teknosa'ya olan güveni gösteriyor. Yatırımcılarımızdan da aldığımız güçle birlikte Teknosa'yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız" dedi.

Oran, "Büyüme, karlılık, çeviklik ve müşteri odaklılık konusunda sürekli gelişen ve güçlenen bir Teknosa var. Daha da önemlisi hepimiz Teknosa'nın önünde çok büyük fırsatların olduğuna inanıyoruz. Kısa sürede başarıyla tamamlanan hisse satış süreci Teknosa'daki yeni yatırımların habercisi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hiçbir zaman Sabancı Holding'in Teknosa'daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa'nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Borsa İstanbul'dan Teknosa'ya güvenoyu
Borsa İstanbul'dan Teknosa'ya güvenoyu

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'dan Teknosa'ya güvenoyu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa İstanbul'dan Teknosa'ya güvenoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei