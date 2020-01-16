Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı

6 saat önce

Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsaya yatırım bilimcinin artmasına yönelik "Küçük yatırımlar uzun vadede temettüyle büyür" başlığı altında bir multimedya hazırlandı.

Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı, System.String[]

Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsaya yatırım bilimcinin artmasına yönelik "Küçük yatırımlar uzun vadede temettüyle büyür" başlığı altında bir multimedya hazırlandı.

Hazırlanan multimedya, Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden "Borsaİstanbul", "Temettü", "HisseSenedi", "YatırımBilinci" ve "Tasarruf" etiketi ile paylaşıldı.

Borsa İstanbul'un resmi sitesinde de yayımlanan multimedyada, hisse senedi kadar temettünün de önemli olduğu ve düzenli birikimin riskleri azalttığı mesajı verildi.

Multimedyada, uzun vadede borsanın, yatırımcısına altın ve dolardan daha fazla kazandırdığına dair şu ifadelere yer verildi:

"Uzun vadeli yatırım yapmak isteyen bir aile düşünelim. Bundan 18 yıl önce doğan çocuğuna birikim yapmak için ailemiz her ay bir çeyrek altın biriktirseydi, aynı değerde doları vadeli mevduatta değerlendirseydi, ya da bu parayı temettü verimi en yüksek 10 hisseye yatırsaydı bakalım neler olacaktı? Altın kumbarasında 18 yılda 100 bin lira, döviz ve mevduat faizlerinden oluşan kumbarada 75 bin lira ve borsada değerlendirilen paranın bulunduğu kumbarada bu çocuğun geleceği için 170 bin lira birikmiş. Ön yargı ile bakılıp büyük bir kesimin uzaktan izlediği borsa, 18 yıllık yatırımda neredeyse altın ve dövizin toplamı kadar birikim sağlamış. İster çocuklarımız, ister kendimiz için birikim yapmak isteyelim, altın ve döviz kadar ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza güvenirsek biz karlı çıkarız."

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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