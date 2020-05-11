Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.05 düştü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.59 artışla 98 bin 419 puanda başladığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.05 düşüşle 97 bin 792 puanda tamamladı. Pazartesi gününü BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.38 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.22 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 artıda kapattı.

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, euro/dolar paritesinin destek bölgesinde tutunduğuna işaret edilerek, "Euro/dolar geride bıraktığımız haftaya iyimser bir zeminde başlamış olmasına karşın ABD'de hazinenin yüksek bir borçlanma programına sahip olmasının tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilim yaratması ve bunun da dolara destek vermesi 1,10'a yaklaşıldıkça baskı oluşturdu. Diğer taraftan kırılgan makroekonomik verilerin yatırımcıları dolara yöneltmesinin de paritenin geri çekilmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak bakıldığında ise satışların 1.0750'nin üzerinde karşılanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki bu seviyenin aşağı yönlü kırılması EUR üzerindeki baskının artmasına neden olabilir" denildi.

Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine, bu kapsamda geçen hafta 13 ay vadeli kuponsuz, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçlarını gerçekleştirip ROT dahil toplamda 19.9 milyar lira borçlandı. Borçlanma programı bugün 1 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin ihraçları ile devam etti; yarın ise 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli ve 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ihraçlar düzenlenecek. Hazine bugün 1 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı ve 7 yıllık değişken faizli tahvilin ilk ihracı öncesinde 200 milyon lirası kamudan 3.5 milyar lirası da piyasadan olmak üzere 3.7 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0596 lira ve en yüksek 7.1078 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,

euro en düşük 7.6467 lira ve en yüksek 7.7154 lirayı gördükten sonra, 7.64 – 7.65 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7316 lira ve en yüksek 8.8381 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.