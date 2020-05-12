Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.16 artışla başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.16 artışla başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.16 artışla başladı

12 dakika önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.05 düşüşle 97 bin 792 puanda tamamladığı Pazartesi gününün ardından, yeni güne yüzde 0.16 artışla 97 bin 951 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.16 artışla başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.05 düşüşle 97 bin 792 puanda tamamladığı Pazartesi gününün ardından, yeni güne yüzde 0.16 artışla 97 bin 951 puanda başladı. İlk işlemlerde, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 0.30 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.

Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine, bu kapsamda geçen hafta 13 ay vadeli kuponsuz, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçlarını gerçekleştirip ROT dahil toplamda 19.9 milyar lira borçlandı. Borçlanma programı Pazartesi günü 1 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin ihraçları ile devam etti; bugün de 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli ve 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ihraçlar düzenlenecek.

Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte olası gelişmeler ve Hazine'nin borçlanma takviminin izlendiği piyasalarda dövizler yeni güne düşüşlerle başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0034 lira ve en yüksek 7.0768 lirayı gördükten sonra, 7.02 – 7.03 lira aralığında,

euro en düşük 7.5787 lira ve en yüksek 7.6645 lirayı gördükten sonra, 7.59 – 7.60 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.6403 lira ve en yüksek 8.7349 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında hareket ediyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

TVF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak Nisan 2019'da yaptığımız açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda kamu bankalarına toplam 3.7 milyar Euro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiğimiz görevi duyurmuştuk" diye anımsatıldı ve şu bilgiler verildi:

"Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

"Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ'nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ise çoğunluk hissesi TVF bünyesinde bulunmaktadır. TVF'nin Vakıfbank'ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerji daha da güçlenmiş olacaktır. Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

"Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları'nda yer almaktadır."


Borsa İstanbul, Halk Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:58 Kaynak: DHA


Son Dakika

Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz "Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Olağanüstü keşif! Yürüyebilen köpek balığı bilim insanlarını hayrete düşürdü Olağanüstü keşif! Yürüyebilen köpek balığı bilim insanlarını hayrete düşürdü         
09:59
Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı Marmaris İçmeler'deki kanyondaki doğa tahribatını ilçenin gençleri temizlemeye çalıştı         
09:50
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata         
09:49
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin         
09:48
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı         
09:46
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor         
09:43
Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son dakika: Aydın, Denizli ve Şanlıurfa'dan sonra Trabzon da 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
09:40
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı         
09:35
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi         
09:24
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
09:01
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi         
08:57
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı         
08:32
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı         
07:47
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu         
07:45
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay         
07:40
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin         
07:40
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz         
07:40
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor         
07:20
Erzurum polisinden eğlenceli Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var         
04:32
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli         
04:26
Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı         
00:38
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki         
00:34
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı         
00:27
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim         
00:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor         
00:06
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı         
00:05
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi         
00:01
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti         
23:59
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci         
23:53
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı         
23:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 10:11:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.16 artışla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]