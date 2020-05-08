Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.56 düştü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 97 bin 671 puan ile 99 bin 514 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.56 düşüşle 97 bin 845 puanda kapattı. Günü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.87, BIST Mali Endeks yüzde 0.51 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 artıda tamamladı.

Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor. Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.087'yi gördü.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah itibarıyla 645/665 seviyesinde bulunuyordu. Gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 8.71'e kadar geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.95 oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0621 lira ve en yüksek 7.1708 lirayı gördükten sonra, 7.11 – 7.12 lira aralığında,

euro en düşük 7.6416 lira ve en yüksek 7.7774 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7477 lira ve en yüksek 8.8885 lirayı gördükten sonra 8.86 – 8.87 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Tepki alışı bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Zorlu bir haftayı iyi haberlerle bitiriyoruz. Salgına karşı bir aşının deneysel kullanım için yaz aylarında hazır olacağı ve Japonya 'nın remdesivir ilacının kullanımına onay vermesi ekonomilerin açılacağına dair beklentileri kuvvetlendiriyor.

Avrupa 'da Almanya İtalya ve Hollanda 'nın ardından Fransa 'da sosyal mesafe önlemlerini azaltan ülkeler konvoyuna katıldı.

"Gelişmiş ülke borsaları Mayıs başındaki korkularını geride bırakmış gözüküyor.

"ABD-Çin faz-1 görüşmelerinin yeniden başlayacağına dair beklentilerle Asya borsaları haftayı güçlü bitiriyor.

"ABD dolarının gerilemesi, durgunluğun sona ereceğini fiyatlayan verim eğrisi ve gelişmekte olan ülke paralarındaki değer artışları risk iştahının yeniden güçlenmeye başladığını teyit ediyor.

"Görünümü bozan tek gelişme Brezilya varlıklarında devam eden satış baskısı. Güney Amerika

piyasalarında bir yayılma belirtisi görmüyoruz.

"Sene başından beri gelişmekte olan ülkelerin 10 puan gerisinde kalan MSCI Türkiye aradaki farkı kapatmaya çalışacak. Türk lirasındaki değer kazancının devam etmesini piyasalara moral verecek en önemli gelişme olarak izliyoruz."