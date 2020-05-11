Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.59 artıda başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.59 artıda başladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.59 artıda başladı

6 saat önce

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.59 artışla 98 bin 419 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.59 artıda başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.59 artışla 98 bin 419 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.66 artıdaydı.

Dolar, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "negatif faiz" oranına geçmesini fiyatlamaya başlamasıyla güç kaybediyor. Çarşamba günü 1.0795 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, yeniden 1.08 düzeyinin üzerine çıkarak 1.087'yi gördü. ABD para birimi Asya piyasalarında, euro karşısında 1.083 düzeyinde hareket ederken, yen karşısında da 106 düzeyine indi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.0596 lira ve en yüksek 7.1088 lirayı gördükten sonra, 7.08 – 7.09 lira aralığında,

euro en düşük 7.6467 lira ve en yüksek 7.7154 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.7662 lira ve en yüksek 8.8381 lirayı gördükten sonra 8.80 – 8.81 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel düzeyde birçok ülkede Covid-19 pandemisi kaynaklı sınırlamalar kalkarken, Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsaları yeni haftaya yükselişlerle başladı.

Borsaların yükselişinde, Japonya hükümetinin, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kesimlere verdiği destekleri artırmak için yeni paket hazırladığı yönündeki haberler de etkili oldu.

Nikke'nin haberine göre, bir süre önce 240 milyar dolarlık bir destek paketini açıklayarak uygulamaya başlayan Japonya, şimdi de yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefine alan bir kamu-özel sektör ortak fonunun oluşturulması için harekete geçti.

Habere göre, söz konusu tamamlayıcı kaynak paketi Haziran ortasına kadar hazırlanmış olacak.

Bu gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.42, Çin'de de Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.23, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.20 yükseldi.

Hong Kong Borsası'nın temel Enedeksi Hang Seng de yüzde 1.97, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.29 percent ve Australya'da S&P/ASX Endeksi yüzde 0.50 yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 09:58 Kaynak: DHA


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