Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı
Son Dakika Güncel Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı

51 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve atandığını duyurdu.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla atandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve atandığını duyurdu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor" dedi. - ANKARA

Mehmet Hakan Atilla, Berat Albayrak, Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:28 Kaynak: İHA
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