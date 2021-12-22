BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ ERGÜN MÜSİAD VİZYONER'21 ZİRVESİNE KATILDI - Son Dakika

BORSA İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün, 2020'nin başında yaklaşık 1.2 milyon olan yatırımcı sayımız 2021 yılında 2.4 milyona ulaştı. Bireysel yatırımcı sayısının artması aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor ve biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergün, MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesine katıldı. Zirvede bir konuşma yapan Ergün, Ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketleri yani üretim yapan, yatırım yapan, ihracat yapan, istihdam yapan şirketlerimizi büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse edebilmeleri için yani finansman modellerinde bir dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için sermaye piyasalarına, borsaya davet ediyorum. Borsa olarak bu sene iş yapma modelimizde bir dönüşümü gerçekleştirdik. Sadece şirketlerin borsada işlem görme başvurusunu değerlendiren bir borsa değiliz artık. Başvurudan önce de karar aşamasında, hazırlık aşamasında, şirketlerimizin ne sıkıntıları varsa, ne problemleri varsa çözen ve destek veren bir borsayız. Çünkü amacımız şirketlerin öz sermayelerini güçlendirmek. Amacımız her sene ülkemizin büyümesine katkı sağlayan çok sayda büyük şirketlerimizin yatırımlarını halka arz aracılığıyla finanse etmelerini sağlamaktır. Çünkü şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları uzun vadeli ucuz TL sadece ve sadece sermaye piyasalarında ve borsada mevcut dedi.

YATIRIMCI SAYIMIZ 2021 YILINDA 2.4 MİLYONA ULAŞTI

Ergün, Yatırımcıların hızlı ve güvenli finansa erişimini sağlayacak şekilde veri merkezinin genişletildiği farklı ihtiyaçlara göre alternatif erişim imkanları sunan uluslararası standartlarda hizmet veren bir borsayız. Bu sayede tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde Borsa İstanbul olarak tüm hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sunmayı başardık. Sektör olarak aslında çok ciddi bir sınavdan geçtik. Değişen koşullara çok hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik. Bir dönüşüm de yatırımcı sayımızda oldu. 2020'nin başında yaklaşık 1.2 milyon olan yatırımcı sayımız 2021 yılında 2.4 milyona ulaştı. Bireysel yatırımcı sayısının artması aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor ve biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz şeklinde konuştu.

Ergün, Arz tarafından daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu talep tarafında ise daha geniş bir yabancı yatırımcı tabanına ulaştığımız, ayrıca piyasanın ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir dönüşüm ile İstanbul'un uluslararası finans merkezi konumuna güç katmaya devam edeceğiz. Sermaye piyasalarının sunduğu fırsatları artırmanın kalkınmanın anahtarı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu değişim ve dönüşüm içinde farkındalığı artırmak, doğru vizyonu çizmek ve uygulamak kesinlikle ortak çabamızı gerektiriyor ifadelerini kullandı.