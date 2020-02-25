Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'de hisse senedi ve yatırım fonuna yatırım yapan hesap sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu bildirdi.

Atilla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep Sermaye Piyasası ile Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Burada konuşma yapan Atilla, Gaziantep'in müteşebbis ruhuyla ihracattan üretime kadar birçok alanda örnek olduğunu söyledi.

Borsayla ilgili algının genellikle hisse senedi üzerinden devam ettiğini ifade eden Atilla, "Oysa ki borsa sadece hisse senedinden ibaret değil. Borsa aynı zamanda girişimci ve iş adamlarımızın kendi risklerini yönetebilecekleri bir platform." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'un her zaman ürünlerin ve risklerin nasıl yönetileceği konusunda bilgilendirme yapmaya hazır olduğunu dile getiren Atilla, şöyle konuştu:

"Gaziantep'in okur yazarlığı çok yüksek. Belki ülkedeki en yüksek illerden birisi. Fakat finansal okur yazarlık noktasında bu seviyede değiliz. Sebebi de muhafazakar bir yaklaşımla ilgili. Yani borsa ve sermaye piyasasıyla ilgili ürünlerin çok fazla kullanılmıyor olması. Türkiye'de hisse senedi ve yatırım fonuna yatırım yapan hesap sayısı yaklaşık 4 milyon ama bunun 40 binin biraz altındaki bir rakamı Gaziantep'e ait. Oysa ki Gaziantep'in ülkedeki ekonomik yeri düşünüldüğünde bunun farklı bir yeri olması lazımdı."

Atilla, şu anda şirketlerin yüzde 90'a yakınının aile şirketi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizdeki kadar yüksek bir oranda olmasa da dünyada da aile şirketleri var. Fakat aile şirketleri belirli noktadan sonra kurumsallaşma ve süreklilik konusunda sorunlar yaşıyor. Biz bu sorunların üstesinden gelebilmek için şirketlerimizin kendilerini borsada temsil etmelerini, halka arza yakın olmalarını istiyoruz. Profesyonel yönetim, şeffaflık, kurumsallık gibi olguları sağlayan şirketlerin çok uzun vadede de menfaatine olduğunu görüyoruz. Şöyle düşünün, aile şirketlerinden 3. veya 4. jenerasyonlara ve sonrasına uzanabilenlerin sayısı yüzde 2-3'ü geçmiyor. Biliyorsunuz bizde şirketler çok müteşebbis ruhla işe başlıyor, sonrasında 2. ve 3. kuşakta şirketler kurulduğu günden geriye gitmeye başlıyor. Bunun önüne geçebilmek için sizleri teşvik etmek istiyoruz."

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da sermaye piyasalarının ülkelerin ekonomik gelişiminde ve refahının artırılmasında işlevlerinin büyük olduğunu dile getirdi.

Teknolojinin sınır tanımadığını, artık mal ve hizmet gibi sermaye hareketlerinin önündeki engellerin ortadan kalktığını ve adeta paranın ortak bir kaynağa dönüştüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani artık senin paran, benim param değil, hepimizin kullanımına olanak sağlayan küresel sermaye var. Bu küresel sermayeden pay alabilmek, ekonomik gelişime katkıda bulunacak yatırımlar gerçekleştirmek noktasında da sağlam ve sağlıklı işleyen sermaye piyasaları olması gerekiyor. Bu mevcut durumu düşününce hedefleri büyük, potansiyeli yüksek bir ülke olarak sermaye piyasasının etkinliği için hep birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Sanırım reel sektörün henüz istediğimiz düzeyde sermaye piyasası araçlarını kullanmıyor olmasının en önemli nedeni yeterli bilgi sahibi olmayışımız. Yakın geçmişe kadar borsa denilince 'Aman evladım borsa filan oynama batarsın' diye bir düşünce vardı toplumda. Borsa bir tabuydu, öcüydü. O yüzden bu toplantı hepimiz için çok anlamlı olacaktır."

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli sunumlarla devam eden etkinlikle, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GTO Başkanı Yıldırım, Atilla ile Taşkesenlioğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti.