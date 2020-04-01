Son Dakika › Ekonomi › Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi
Borsa İstanbul Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek
6 saat önce
Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.
Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.
Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
"BizBizeYeterizTürkiyem" ve "Borsaİstanbul" etiketlerinin kullanıldığı paylaşımda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve Takasbank'ın resmi Twitter hesaplarına yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:04 Kaynak: AA
Son Dakika Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar