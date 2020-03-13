Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor - Son Dakika Dünya

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor

6 saat önce

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,80 artışla 95.329,49 puana çıktı.


Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.689,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Borsa İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:16 
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