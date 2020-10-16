Borsa İstanbul, hazırladığı Yatırımcı Rehberi'ni video olarak da yayımladı

Borsa İstanbul, piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların borsayı anlamalarını kolaylaştıracak çalışmaları kapsamında hazırladığı "Yatırımcı Rehberi"ni video olarak da internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırlanan Yatırımcı Rehberi, video olarak da yayımlandı.
Yatırımcı Rehberi, sermaye piyasalarından
daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber
olmak amacıyla hazırlandı.
Bu doğrultuda videoda Borsa İstanbul piyasaları hakkında genel bilgiler yer
alırken, "Nasıl yatırımcı olunur?", "Borsa İstanbul aracılığıyla bir şirkete ortak olunduğunda hangi haklara
sahip olunur?", "Yatırım kararı nasıl verilmeli?", "Yatırımlardaki güvenceniz nedir?" ve "Doğru
bilgiye nereden ulaşılabilir?" gibi sorulara cevap veriliyor.
Videoda ayrıca, yatırım yaparken
nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgiler bulunuyor.
Yatırımcı rehberi videosuna Borsa
İstanbul'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
- Kaynak: AA
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