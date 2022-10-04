Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 2 ajanda, 4 flash bellek, 1 masaüstü bilgisayar, 2 hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 TL para ele geçirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'borsada manipülasyon ve haksız kazanç elde etme' soruşturması kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan örgüte üye olma' ve ' Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet' suçlarını işleyerek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Borsa İstanbul'da Manipülasyon Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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