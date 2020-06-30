Borsa İstanbul ile TraderEvolution entegrasyonu tamamlandı - Son Dakika

Borsa İstanbul ile TraderEvolution entegrasyonu tamamlandı

Çoklu pazar online işlem platformu sağlayıcısı TraderEvolution, Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na Borsa İstanbul üyeleri üzerinden erişim sağlayacak altyapıyı hazırladı.

Çoklu pazar online işlem platformu sağlayıcısı TraderEvolution, Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na Borsa İstanbul üyeleri üzerinden erişim sağlayacak altyapıyı hazırladı.

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Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'un hem veri hem de emir iletim (order routing) sistemleri TraderEvolution platformu ile entegre edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TraderEvolution Üst Yöneticisi (CEO) Roman Nalivayko, ticaret platformlarını Borsa İstanbul'a başarıyla entegre etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Bu kilometre taşı müşterilerimize gerçek bir çoklu pazar platformu sunma taahhüdümüzü desteklemektedir. İşlem platformumuzu kullanan ve Borsa İstanbula bağlanmak isteyen her kullanıcı, platformumuzla pazar verilerine erişebiliyor ve emir iletebiliyor. Ürünümüz kullanıma hazır olduğu için herhangi bir uygulamanın geliştirilmesine veya entegrasyonuna gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde kendisini bölgesel bir yatırım merkezi olarak konumlandıran Borsa İstanbul, teknolojisini ve pazarlarının erişilebilirliğini geliştirmek için yatırımlar ve iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Trader Evolution entegrasyonu, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımızın pazarımıza ve verilerimize güvenli ve kolay bir şekilde ulaşabilmelerine yardımcı olacaktır."

Borsa İstanbul, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borsa İstanbul ile TraderEvolution entegrasyonu tamamlandı - Son Dakika

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