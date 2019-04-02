Borsa İstanbul ile Yatırım Finansman'dan Finansal Okuryazarlığa Destek Semineri

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul'da, 6 Nisan 2019 tarihinde "Finansal Piyasaları Değerlendirme Semineri" düzenliyor.

Yatırım Finansman, finansal okuryazarlığa destek kapsamında Borsa İstanbul iş birliğiyle 6 Nisan Cumartesi günü "Hisse Senetlerinde Portföy Oluşturma Stratejileri", "Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nın İşleyişi" ve "Piyasalara Genel Bakış" seminerini düzenliyor. "Hisse Senetlerinde Portföy Oluşturma Stratejileri" başlıklı oturumda, Yatırım Finansman Araştırma Müdürlüğü Müdürü Serhan Gök katılımcılara; hisse senedi piyasalarındaki portföy oluşturma ve risklerden korunma stratejilerini aktaracak. "Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nın İşleyişi" başlıklı oturumda Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen katılımcılara; vadeli işlemler ve döviz piyasalarındaki risklerin yönetilmesine ilişkin 'Türev Ürünler' ile yapılabilecek korunma stratejilerini aktaracak. "Piyasalara Genel Bakış" başlıklı oturumda ise, Ekonomist Ali Ağaoğlu Türkiye ve Dünya ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin para ve döviz piyasalarının genel görünümünü aktaracak.

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