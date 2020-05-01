Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi

Kovid-19'un etkisiyle Şubat ve Mart'ta küresel pay piyasalarına paralel sert gerileyen BIST 100 endeksi, Nisan'da kayıplarını kısmen telafi etti. Analistler, Mayıs ayı için ise tedbirli olunması gerektiğine işaret ediyor. Nisan ayına 88.285,83 seviyesinden başlayan endeks, en düşük 87.888,61 puana kadar gerilemesinin ardından küresel risk iştahındaki artışa paralel yüzde 12,79 değer kazancıyla 101.110,10 seviyesine yükseldi. Endeks, aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergiledi. Nisan'da bankacılık endeksi yüzde 4,99 ve holding endeksi yüzde 15,46 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri Nisan'da yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 48,85 ile turizm oldu.

"MERKEZ BANKALARI VE HÜKÜMETLER NİSAN'DAKİ YÜKSELİŞTE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, Nisan ayı içerisinde ABD borsaları önderliğinde kuvvetli bir tepki yaşandığını, gelişmiş ve gelişen tüm borsaların kendi iç dinamikleri ve hikayesine göre bu güçlü tepki ortamından pay aldıklarının görüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle yaşanan stres ve depresyon döneminde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarının, sınırsız parasal genişleme ve agresif sayılacak faiz indirimleri ile devreye girdiğine işaret eden Paksoy, diğer merkez bankalarının da bu adımlara paralel adımlar attığını ve salgının etkilerini azaltmayı amaçladığını kaydetti.

Paksoy, küresel ölçekte bir likidite krizi ve olası bir finansal krizi engellemek için bu adımların atıldığına dikkati çekerek, "Bu adımlar piyasaları virüs tepe yapıp geri dönüş başlayana kadar dengeye getirmeyi amaçlıyordu. Bu adımlara hükümetlerin devasa boyutta parasal teşvik paketleri de eklenince kuvvetli bir tepki hareketi için ortam sağlanmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"MAYIS AYINDA BAZI SORU İŞARETLERİ DEVREDE OLACAK"

Cüneyt Paksoy, Nisan'daki tepki hareketinin Mayıs ayına devri ve devamı açısından bazı soru işaretlerinin devrede olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"BlST 100 endeksi, Nisan ayında yaşanan güçlü tepkiye paralel olarak 80.000-83.000 bandından sert ve güçlü bir yükselişle 21 günlük ortalama üzerinde kuvvet kazanarak 50-200 günlük ortalama arasına, yani 100.000-103.000 bandına kadar ulaştı. Tepkinin devamı için merkez bankaları ve hükümet teşviklerinin yanı sıra ABD merkezli küresel borsaların da tepki içinde kalmaları önemli olacaktır. İçsel dinamikler olarak da dolar/TL ve tahvil faizlerinin yanında ülke risk primi (CDS) öne çıkacak. Bunun yanında ilk çeyrek bilançoları sonrası ikinci çeyrek bilanço beklentileri de fiyatların içine girecektir."

"106.000 SEVİYESİ GEÇİLİRSE 110.000 SEVİYESİ GELEBİLİR"

Paksoy, teknik olarak kar satışlarının gelebileceğini aktararak, "Gelecek kar satışları 95.000-100.000 bandı içinde ve üstünde karşılandıkça yukarıda 103.000-106.000 aralığı çok kritik direnç hedefi olacaktır." dedi.

106.000 seviyesinin geçilmesi halinde 110.000 seviyesine doğru bir hareketin gelebileceğini ifade eden Paksoy, 95.000 seviyesinin altında 90.000-93.000 bandının bu tepkinin sınır desteği olarak izleneceğini kaydetti. Paksoy, satışların artması veya 90.000-93.000 desteğinin kalıcı kırılması olasılığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durumunda aşağıda yeniden dip arayışları paralelinde 80.000-85.000 geniş bandı yeniden gündeme gelecektir. Son olarak, bir trend değişim sinyali olarak izlenen 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı kırma efektinin bu sefer aşağı yönlü kırıldığını ve bu görünüm kalıcı ters yönde değişmeden her yükselişin bir tepki olarak kalacağını hatırlatmak isteriz."