Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

26.03.2021 18:30
Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirildi. Oylama sonucu seçilen yeni Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurulu müteakip yaptığı toplantıda Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdürlük görevine Korkmaz Ergun seçildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısı, Borsa İstanbul İstinye Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "2020 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Entegre Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu onaylandı. 2020 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Işınsu Kestelli bağımsız yönetim kurulu üyesi, Ahmed Ali Al-Hammadi ve Korkmaz Ergun ise yönetim kurulu üyesi olarak yeni Yönetim Kurulunda yer aldı. Mevcut Yönetim Kurulunda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan görevine devam ederken, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Prof. Dr. Cem Demiroğlu ve Tevfik Eraslan'ın üyelikleri devam etti. Korkmaz Ergun Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Korkmaz Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Lisans üstü çalışmalarını ise Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, Genel Müdürlük görevinden önce Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi". - İSTANBUL

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Bağımsız denetim, Borsa İstanbul, Erişah Arıcan, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti
Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak         
19:18
HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti         
19:07
Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi         
18:17
Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı         
17:37
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı         
16:16
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı         
14:14
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 19:35:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei