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Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek
7 saat önce
Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:26 Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.
SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatıldı.
Açıklamada, kurul karar organının bugün tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtildi.
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