Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek - Son Dakika Ekonomi

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek

7 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.


SPK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatıldı.

Açıklamada, kurul karar organının bugün tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YÖK'ün itirazı kabul edildi, öğretim görevlisi olmak için "tezli yüksek lisans" şartı geldi
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Bankacılık sektörünün net karı 7,92 milyar TL oldu

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 16:26:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]