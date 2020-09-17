Borsa İstanbul Pay Piyasası güncelleniyor - Son Dakika

Borsa İstanbul Pay Piyasası güncelleniyor

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, pazarlarda işlem görme kriterlerini yeniden belirledi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası güncelleniyor, System.String[]

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, pazarlarda işlem görme kriterlerini yeniden belirledi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı olurken, düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 01 Ekim 2020'de devreye alınacak.

Mevcutta olduğu gibi pazar ayrıştırmasında toplam piyasa değeri, halka açık piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine bakılmaya devam edilirken, Borsa İstanbul şirketlerinin artan piyasa değerleri ve likiditesi gözetilerek eşik değerler daha yukarı çekildi.

Sağlıklı fiyat oluşumu açısından çok önemli olduğu değerlendirilen halka açıklık oranında Borsa İstanbul artık hem Yıldız hem de Ana Pazar şirketlerinde yüzde 10 üstü seviye arayacak ve imtiyazlı paylara yönelik bir kriter eklenecek. Halka açık şirketlerde aynı haklara sahip tek grup payın ideal olduğu vurgusuna istinaden Borsa İstanbul başlangıç olarak halka açıklığı çok yüksek paylarda eşitliği teşvik eden bir değerleme kriteri daha getiriyor.

Önceden Gelişen İşletmeler Pazarında tek fiyat sistemiyle işlem gören şirketler artık Alt Pazar'da sürekli müzayede şeklinde işlem görecek. Aynı zamanda likiditenin sınırlı olabildiği bu pazarda sert fiyat hareketlerine engel olacağı değerlendiren işlem esasları ve bilgilendirme uyarıları kullanılarak yatırımcılara rehberlik yapılacak.

Sağlıklı fiyat oluşumu açısından önemli bir kriter olan fiili dolaşım oranı yüzde 5'in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5'in üzerine çıkarmaları için 1 Ocak 2021 tarihine kadar süre verilirken, şirketlerin bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını yüzde 5'in üzerine çıkarmamaları durumunda paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılacak.

Asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'ye yükseltiliyor

Uygulamada iki istisna bulurken, bunlardan ilki fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 750 milyon liradan büyük ve likidite kriterinde bir seviyeyi tutturan payların diğer tüm kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar'da işlem görecek olması ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 30 milyon liradan büyük ve temettü getirisi yüzde 10'dan büyük Alt Pazar paylarının Ana Pazar'a yükseltilmesi.

Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltilirken, Ana Pazar için aranan şart 50 milyon TL olarak bırakıldı. Alt Pazar için ise gelişen şirketlerin de halka arzına imkan tanınması açısından 20 milyon TL'lik bir eşik değer belirlendi.

Borsa İstanbul, Türk Lirası, Piyasa, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Pay Piyasası güncelleniyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı         
23:51
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu         
22:48
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli? Türkiye'deki ilk korona hastası 4 ay sonra gözünü açtı: Neden herkes maskeli?         
10:18
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 01:41:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa İstanbul Pay Piyasası güncelleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei