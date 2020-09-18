Borsa İstanbul pay piyasası pazar yapısı güncelleniyor - Son Dakika

Borsa İstanbul pay piyasası pazar yapısı güncelleniyor

Borsa İstanbul, pay piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırıyor.

Borsa İstanbul pay piyasası pazar yapısı güncelleniyor, System.String[]

Borsa İstanbul, pay piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırıyor. Düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 1 Ekim tarihinde devreye alınacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasasının "yıldız pazar (Grup 1-2), ana pazar (Grup 1-2), gelişen işletmeler pazarı, piyasa öncesi işlem platformu ve yakın izleme pazarı" olan yapısını sadeleştirerek güncelliyor.

Buna göre, yeni pazar yapısında, "işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu, Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu,Yakın İzleme Pazarı" olacak.Borsa İstanbul açıklamasına göre, mevcutta olduğu gibi pazar ayrıştırmasında;toplam piyasa değeri, halka açık piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı,likidite kriterlerine bakılmaya devam edilirken, Borsa Istanbul şirketlerinin artan piyasa değerleri ve likiditesi gözetilerek eşik değerler daha yukarı çekiliyor. Açıklamada, "Sağlıklı fiyat oluşumu açısından çok önemli olduğu değerlendirilen halka açıklık oranında Borsa Istanbul artık hem Yıldız hem de Ana Pazar şirketlerinde yüzde 10 üstü seviye arıyor" denildi ve eklendi: "Bir yenilik de imtiyazlı paylara yönelik bir kriterin eklenmesi. Halka açık şirketlerde aynı haklara sahip tek grup payın ideal olduğu vurgusuna istinaden Borsa Istanbul başlangıç olarak halka açıklığı çok yüksek paylarda eşitliği teşvik eden bir değerleme kriteri daha getiriyor."Önceden Gelişen İşletmeler Pazarında tek fiyat sistemiyle işlem gören şirketler artık AltPazar'da sürekli müzayede şeklinde işlem görecek. "Aynı zamanda likiditenin sınırlı olabildiği bu pazarda sert fiyat hareketlerine engel olacağı değerlendiren işlem esasları ve bilgilendirme uyarıları kullanılarak yatırımcılara rehberlik yapılacak."Sağlıklı fiyat oluşumu açısından önemli bir kriter olan fiili dolaşım oranı yüzde 5.0'in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5.0'in üzerine çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar süre verildi."Şirketlerin bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını yüzde 5'in üzerine çıkarmamaları durumundapaylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye devam edebileceği konusundauyarılmasına karar verildi."Uygulamada iki istisnanın sürdüğü belirtilen açıklamaya göre;Bunlardan ilki; fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 750 milyon liradan büyük ve likidite kriterinde bir seviyeyi tutturan payların diğer tüm kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar'da işlem görecek olması. İkinci istisnai durum ise fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 30 milyon liradan büyük ve Ek Kriter- Temettü Getirisi yüzde 10'dan büyük Alt Pazar paylarının Ana Pazar'a yükseltilmesi.Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri koşulu da, Yıldız Pazar için 150 milyon liradan 200 milyon TL'ye liraya yükseltiliyor, Ana Pazar için aranan 50 milyon lira değiştirilmiyor.

Alt Pazar için ise gelişen şirketlerin de halka arzına imkan tanınması açısından 20 milyon liralık bir eşik değer belirleniyor.


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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul pay piyasası pazar yapısı güncelleniyor - Son Dakika Ekonomi

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