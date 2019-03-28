Borsa İstanbul: "Son Günlerde Yurt Dışı Tezgahüstü Fx Swap Piyasasında Oluşan Sıra Dışı Koşullar TL...
58 dakika önce
Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır.
Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA
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