Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul: "Son Günlerde Yurt Dışı Tezgahüstü Fx Swap Piyasasında Oluşan Sıra Dışı Koşullar TL...

Borsa İstanbul: "Son Günlerde Yurt Dışı Tezgahüstü Fx Swap Piyasasında Oluşan Sıra Dışı Koşullar TL...

58 dakika önce

Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır.

Borsa İstanbul:
Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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