Borsa İstanbul tedbirler videosu yayımladı

Borsa İstanbul yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumak için aldığı tedbirleri içeren bir video yayımladı.

Borsa İstanbul, yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması, işlemlerin güvenilir, şeffaf, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, usulsüz, hileli eylemler ile ihlallerin önlenmesi, kanuna aykırı olacak şekilde borsada işlem gerçekleştirilmesinin engellenmesi amacıyla aldıkları tedbirleri anlatan bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, alınan tedbirlerin amacı, hangi durumlarda tedbir alınması gerektiği ve bu doğrultuda yapılan uygulamalar hakkında bilgi yer aldı.

Tedbir alınan paylarda işlem yapan yatırımcılara anormal durumların oluşması nedeniyle tedbir alındığını bilerek ve bunu göz önünde bulundurarak yeniden değerlendirme yapmaları, payda görülen fiyat ve miktar hareketlerinin sebebini güvenilir kaynaklardan sorgulamaları, dedikodulara ve sosyal medya mesajlarına itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Borsa İstanbul ve Tedbirleri videosuna, Borsa İstanbul Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından ulaşım sağlanabiliyor.