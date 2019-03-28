Son Dakika Haberleri: Borsa İstanbul: "Türkiye'deki Yabancı Bankalar ve Yurt Dışındaki Tezgahüstü Piyasada Aktif Finansal...

Borsa İstanbul: "Türkiye'deki Yabancı Bankalar ve Yurt Dışındaki Tezgahüstü Piyasada Aktif Finansal...

58 dakika önce

Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir.

Borsa İstanbul:
Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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