Borsa İstanbul: "Türkiye'deki Yabancı Bankalar ve Yurt Dışındaki Tezgahüstü Piyasada Aktif Finansal...
58 dakika önce
Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir.
Borsa İstanbul: "Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumlar borsamızda bu işlemlerini yapabilir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:15 Kaynak: AA
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