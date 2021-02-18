Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı - Son Dakika

Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı

18.02.2021 09:29
Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı, System.String[]

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 2020 yılının Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, 2020 yılının Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL'ye ulaşırken, net kar ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL'yi aştı." ifadelerini kullandı.

Atilla yaptığı yazılı açıklamayla, Borsa İstanbul'un 2020 yılını değerlendirdi.

Geçen yılı "dayanıklılık testi" olarak nitelendirerek 2020'nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirten Atilla, tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerine, en yüksek endeks değerlerine ulaştıklarını bildirdi.

Atilla, geriye bakıldığında, zorlukların üstesinden geldiklerini ve hedefleri aştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul'a güvenen herkese teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL'ye ulaşırken, net kar ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL'yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa'nın solo net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi.

Geçen yıl içerisinde Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısı yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştı. Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık."

"Tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacimleri yaşandı"

Atilla, endeks rekorlarının peş peşe geldiği 2020 yılında tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacimlerinin yaşandığının altını çizerek, "Pay piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 64,1 milyar TL'lik hacme 12 Kasım'da ulaşılırken aynı gün kıymetli madenlerde de 4,2 milyar TL'lik günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 6,7 milyar TL'lik hacmin 20 Nisan'da, repo piyasasında 165,3 milyar TL'lik rekor hacmin de 1 Eylül'de oluştuğunu aktaran Atilla, türev piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan 25,7 milyar TL'ye ise 19 Kasım'da ulaşıldığının altını çizdi.

Atilla, "Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında, hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul'da toplam 1,1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı." bilgisini paylaştı.

"2020'den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz"

Atilla, açıklamasında 2021 yılı hedefleri hakkında da bilgi verdi.

2020 yılının, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihindeki yerini alacağını vurgulayan Atilla, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 yılında elde ettiğimiz başarıyı ve zor koşullarda sergilediğimiz dayanıklılığımızı, gelecek yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021'e de iyi bir performansla başladık. 2020 yılında elde ettiğimiz karlılığı, bu yıl daha üst seviyeye çıkaracağımızı öngörüyorum. Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz.

Böylece, Borsa İstanbul'un Türk şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz ve pandeminin yarattığı risklerin de azalmasıyla birlikte 2020'den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz."

Borsa İstanbul, yenilikçi adımlar attı

Açıklamada yer alan bilgiye göre, geçtiğimiz dönemde türev piyasalarda akşam seansı uygulaması, yurt dışı piyasalarla olan zaman uyumunun artırılması hedefiyle devreye alındı ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görmeye başladı.

Şirketlerin ve yatırımcıların kur riskini yönetmeleri amacıyla esnek vadeli türev ürünler işleme açılırken, Kıymetli Madenler Swap Piyasası devreye alınarak swap işlemlerinin kapsamı genişletildi.

Pandemi sürecinde aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla yatırımcı menfaatlerinin korunmasını sağlayan devre kesici uygulamaları ek tedbirler arasında yerini aldı.

Yeni Pazar yapılanması yanında, işlem görme esasları, pazarlar arası geçiş kriterleri ve kota alma şartlarındaki değişiklikler, derinliğin artırılmasını sağlayan önemli adımlardan oldu.

2020 yılı, finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması için de kritik girişimlerin hayata geçirildiği bir dönem oldu.

Borsa İstanbul, "Gelecekte Var Olmak" temasıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Rehberi'ni geniş paydaş gruplarının yorum ve önerilerini alarak hazırladı ve ağustos ayında yayınladı.

Hızla genişleyen yatırımcı tabanında bilinçli yatırım farkındalığının korunması amacıyla geniş kitlelere ulaşan eğitici ve bilgilendirici içerikli videolar yayımlandı. Ayrıca halka açık şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla tanıtıcı videolar hazırlanmaya başlandı.

Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı
Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı
Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı

Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, Türk Lirası, Yatırımcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı - Son Dakika Ekonomi


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