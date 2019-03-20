Borsa İstanbul'un Olağan Genel Kurulu 12 Nisan'da Yapılacak
58 dakika önce
Borsa İstanbul AŞ, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Borsa İstanbul AŞ, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Borsa İstanbul AŞ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Nisan saat 15.00'te şirketin merkez binasında gerçekleştirileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:47 Kaynak: AA
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