"Borsa İstanbul'un yanıltıcı bilgi düzenlemesi, yatırımcıları değil aracı kurumları hedefliyor" - Son Dakika

"Borsa İstanbul'un yanıltıcı bilgi düzenlemesi, yatırımcıları değil aracı kurumları hedefliyor"

Yanlış ve yanıltıcı yatırım tavsiyelerinde bulunanlara 5 milyon TL'ye kadar ceza verilmesini öngören son düzenlemenin aracı kurumları hedeflediğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

Yanlış ve yanıltıcı yatırım tavsiyelerinde bulunanlara 5 milyon TL'ye kadar ceza verilmesini öngören son düzenlemenin aracı kurumları hedeflediğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Kılıç, "Yatırımcılara para cezası verme konusunda yetkili olan kurum Borsa İstanbul değil, SPK'dır" dedi. Prof. Dr. Kılıç, piyasayı bozmak amacıyla kurulmuş gruplara üye olan yatırımcılara yönelik bir düzenleme yapılmasının piyasa için olumlu bir gelişme olacağını da vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Borsa İstanbul eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Kılıç, gazete, TV ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı yatırım tavsiyelerinde bulunanlara 5 milyon TL'ye kadar ceza verilmesini öngören yeni düzenlemenin borsa üyesi aracı kurumlara ve borsada doğrudan işlem yapmalarına izin verilen kuruluşlara ve bunların temsilcilerine yönelik olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Saim Kılıç yeni düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Yeni düzenleme ile iki şey yapıldı. Birincisi, genel olarak bu saydığım kurumlara ve temsilcilerine disiplin sonucunda verilecek para cezaları artırıldı. Eskiden 5 bin TL- 50 bin TL aralığında para cezaları, bu düzenleme ile 10 bin TL- 5 milyon TL aralığına yükseltildi. İkinci olarak, yine aynı kurumlar ve temsilcileri tarafından sosyal medya hesapları başta olmak üzere kitle iletişim araçları kullanarak yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmaları veyahut bu amaçla kurulmuş sosyal medya hesaplarına ve Whatsapp, Telegram gibi üyelik bazlı çevirim içi kapalı gruplara üye olmaları, bunları yönlendirenlerle iş birliği yapmaları da para cezası verilecek filler arasına sokuldu. Bu fiillere verilecek cezaların da 50 bin TL'den az olmaması öngörüldü."

"GENEL OLARAK OLUMLU"

Düzenlemenin, yatırımcılar nam ve hesabına işlem yapan aracı kurumların ve temsilcilerinin bu tür faaliyetlerden uzak tutacağı algısını yaratmış olması ve piyasada güven tesis etmesi nedenleriyle genel olarak olumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Saim Kılıç, ancak bunun borsa yatırımcıları üzerinde sınırlı etki yaratacağını ifade ederek bunun sebeplerini şöyle açıkladı: "Bir kere, getirilen para cezasının yatırımcılarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Zaten öz düzenleyici kuruluş olan Borsa İstanbul'un disiplin ve ceza verme yetkisi, üyeleri ve onların temsilcileri ile sınırlıdır. Borsa İstanbul, yatırımcılara para cezası veremez. İkincisi, aracı kurumlar; SPK lisansına tabi olan, sıkı bir şekilde düzenlenen ve denetlenen kurumlardır. Aracı kurumlar bu tür işlere karıştıkları takdirde, lisanslarını kaybetmek de dahil pek çok daha ağır yaptırımla karşılaşacaklarını bilirler ve bu tür fiillerden uzak dururlar. Dolayısıyla, sorunun en küçük sebeplerinden birine yönelik olarak yapılan bu düzenleme, doğal olarak sorunun çözümüne sınırlı bir katkı sağlayacaktır."

"YATIRIMCILARA CEZA YETKİSİ SPK'DA"

Borsa İstanbul'un para cezası düzenlemesinin, borsada işlem yapan yatırımcıları kapsamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Saim Kılıç şöyle devam etti: "Yatırımcılara para cezası verme konusunda yetkili olan kurum Borsa İstanbul değil, SPK'dır. Son dönemde SPK da sosyal medya hesaplarından veya bu tür kapalı çevirim içi gruplardan yapılan piyasa bozucu işlemleri sıkı bir şekilde takip etmekte ve cezalandırmaktadır. Mevcut sermaye piyasası mevzuatında, bu tür gruplara üye olan yatırımcılara yönelik bir yaptırım düzenlemesi bulunmamaktadır."

"YANILTICI BİLGİ VEREN SOSYAL MEDYA GRUPLARINA ÜYE OLANLARA YÖNELİK DÜZENLEME İYİ OLUR"

SPK'nın son dönemde haftalık bültenler aracılığıyla "Eğer piyasayı bozmak amacıyla bu grupları yönlendiren kişilerle iş tutarsanız sizi de suça iştirakten sorumlu tutabilirim" şeklinde bilgilendirme yaptığına dikkat çeken ve "Umarım SPK'nın bu çabası sonuç doğurur" diyen Prof. Dr. Saim Kılıç şu değerlendirmeyi yaptı:

"Esasen çok zor olmakla birlikte, evrensel hukuk ilkelerine uygun bir formül üretildiği takdirde, bu tür piyasayı bozmak amacıyla kurulmuş gruplara üye olan yatırımcılara yönelik bir düzenleme yapılması piyasa için güzel bir gelişme olurdu. Zira böyle gruplara üye olan yatırımcıların önemli bir kısmı, kısa yoldan para kazanmak umuduyla 'tüyo' almak için bilerek ve isteyerek bu gruplara girmektedirler. Bu yatırımcılar, suç işleyenlerin değirmenlerine su taşımaktadırlar. İyi niyetli ve masum olmayan bu davranışın, cezalandırılamıyorsa bile, en azından korunmaması gerekir. SPK, bu tür gruplara üye olmuş yatırımcıların şikayetlerini ve uyuşmazlık başvurularını, bu yönlerini de dikkate alarak değerlendirebilmelidir."

Prof. Dr. Saim Kılıç, yalnızca aracı kurumlara ve temsilcilerine yönelik olduğu ve yatırımcıların alım satım kararlarına doğrudan etkisi bulunmadığı için son düzenlemenin, borsa genel işlem hacmine olumlu veya olumsuz yansımasının olmayacağı kanaatinde olduğunu da vurguladı.


- İstanbul

Borsa İstanbul, Türk Lirası, İstanbul, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Borsa İstanbul'un yanıltıcı bilgi düzenlemesi, yatırımcıları değil aracı kurumları hedefliyor' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı
Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor         
16:07
Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu         
15:07
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı         
14:54
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar         
14:29
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık         
13:20
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor MEB salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor         
13:07
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:26:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Borsa İstanbul'un yanıltıcı bilgi düzenlemesi, yatırımcıları değil aracı kurumları hedefliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei