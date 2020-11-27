Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti - Son Dakika

Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti

27.11.2020 00:47
Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti, System.String[]

Katar Emiri'nin Ankara ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşmaya imza atıldı.

Katar Emiri'nin Ankara ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşmaya imza atıldı. Buna göre Borsa İstanbul'un yüzde 10 payı Katar Yatırım Otoritesi'ne devrediliyor, Katarlılar İstinye Park'a da ortak oluyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul'un yüzde 10 payının QIA'ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı. TVF'den yapılan açıklamada, TVF CEO'su Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende anlaşmaya imza atıldığı ve "anlaşmanın Borsa İstanbul'un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsadığı belirtildi.

TVF'nin halihazırda yüzde 90.6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunduğu vurgulanan anlaşmada, "Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80.6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek" denildi.

Anlaşma, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan El-Sani'ye kalabalık bir heyet de eşlik etti. Heyetler arası ve Erdoğan'la Sani arasında gerçekleşen görüşmelerde Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin de masaya yatırıldığı belirtildi.

Toplamda 10 anlaşma imzalandı

Erdoğan ile El-Sani'nin katılımı gerçekleşen törende toplamda ise 10 anlaşma imzalandı. Buna göre İstanbul'daki alışveriş merkezi İstinye Park'a Katar Yatırım İdaresi ortak oluyor. İstinye Park ile ilgili anlaşma Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud imza attı.

Haliç Altın Boynuz Projesine Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı'na da Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud imza attı.

Daha sonra sırasıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat, Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

Katar'ın Borsa İstanbul'daki ağırlığı artmıştı

Borsa İstanbul'a bu yıl özellikle Körfez sermayesinin ilgisi de dikkat çekici boyutlaraulaşmıştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Katarlı hesapların 2019 Haziran sonunda portföy büyüklükleri 16 milyar TL iken, yıl sonunda yüzde 266 artışla 58,6 milyar TL'ye ulaşmış, böylece yabancı yatırımcılar içinde 2017 sonunda yüzde 4 paya sahip olan Katarlı yatırımcıların payı 2019 sonunda yüzde 20'yi aşmıştı. Ocak 2020 sonunda ise bu oran yüzde 25,9 olmuştu.

DHA,DW/HS,TY

(c)

Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti

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Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a gitti - Son Dakika Ekonomi


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