VİOP'ta 3 yeni vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi işleme açılacak - Son Dakika

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda; Fiziki Teslimatlı Dolar TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini, Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini ve Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açmaya hazırlanıyor.

Borsa İstanbul yatırımcılarına sunduğu ürün ve hizmetleri artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 3 yeni vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesini işleme açmaya hazırlanıyor. Sözleşmeler şöyle: Fiziki Teslimatlı Dolar TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri.

Konuyla ilgili Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıklamalarda bulundu.

Yeni işleme açılacak sözleşme gruplarından birinin, 'Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri' olduğunu ve yeni sözleşmelerin 22 Ekim 2021 tarihinde işlem görmeye başlayacağını belirten Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu sözleşmelerin sermaye piyasaları açısından çok önemli bir amaca hizmet edeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Mevcut nakdi uzlaşmalı döviz sözleşmelerine ek olarak vade sonunda fiziki teslimatlı olarak işleme açılacak bu sözleşmeler başta reel sektör ve dış ticaret şirketleri olmak üzere, faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkan sağlayacak. Gerçek kişilerin emir iletemeyeceği bu sözleşmeler, aralarında kredi limiti olmayan veya finansal stres zamanlarında limit sorunu yaşayan finansal kuruluşların birbirleriyle merkezi karşı taraf güvencesi altında işlem yapmalarını da temin edecek. Standart vadelerin yanı sıra sağladığımız esnek vade açma imkanı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkan sağlayacak. Bu sayede şirketler sadece aktif olarak çalıştıkları ve kredi limitine sahip oldukları bankalardan değil, Borsamıza erişimi olan tüm paydaşlarımızdan fiyat alarak daha rekabetçi fiyatlara erişim imkanına kavuşacaklar."

Yeni işleme açılacak sözleşme gruplarından diğeri, Platin ve Paladyum vadeli işlem sözleşmeleri. 17 Eylül 2021 tarihinde işlem görmeye başlayacak bu sözleşmeler hakkında da bilgi veren Ergun, yeni sözleşmeler ile VİOP'ta kıymetli madenler ürün gamını tamamlamış olacaklarını ve böylelikle COVID-19 salgını sonrasında global çapta uygulanan genişleyici para ve maliye politikalarının etkisi ile kıymetli maden fiyatlarında görülen yüksek oynaklık karşısında yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanakları sağlayacaklarını belirtti. Ergun, Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmelerinin, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dahil edilerek saat 23: 00'e kadar işlem göreceğini de ekledi.

Üzerinde çalıştıkları ve yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları diğer bir ürünün de Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) vadeli işlem sözleşmeleri olduğunu ifade eden Ergun, "Bu sözleşmeler özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkan verecek. DİBS vadeli işlem sözleşmelerine bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen diğer kurumsal ve bireysel yatırımcıların da ilgi göstermesini bekliyoruz" dedi.

Ergun, sözlerini şöyle tamamladı: "Sözleşmelerin VİOP'ta işlem görmeye başlaması ile kıymetli maden, döviz ve faiz piyasalarında farklı yatırımcı gruplarının farklı ihtiyaçlarının esnek bir biçimde karşılanmasını, çoğunlukla tezgahüstü piyasada gerçekleşen işlemlerin organize piyasa bakış açısıyla alternatifler sunmasını ve risk yönetimi imkanlarının artırılmasını amaçlıyoruz."

-İHA-