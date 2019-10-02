Borsa istanbul yatırımcı çekmek için pazar yapısını değiştiriyor

Borsa İstanbul, yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmak için pay piyasasında işlem gören hisseleri sınıflandırdığı pazar yapısında değişiklik yapıyor.

Borsa İstanbul'daki şu anda Yıldız Pazar ve Ana Pazar olarak sınıflandırılan yapı, 4 Kasım itibarıyla Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde ikiye ayrılacak. Bu pazarlardaki hisselere uygulanan işlem esaslarında da değişiklik yapılacak.

Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, "Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz... Daha fazla yatırımcının güvenini kazanmak hedefiyle çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kararları çerçevesinde Pay Piyasası'nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirket payları, getirilen yeni kriterler dikkate alınarak benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip paylar bir arada işlem görecek şekilde yeniden gruplandırıldığı ve oluşturulan yeni pazar yapısında, grupların işlem esasları farklılaştırılarak farklı gruplarda yer alan paylara farklı işlem esasları uygulanacağı ve Kotasyon Yönergesinde ve Pay Piyasası Yönergesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla SPK'nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacağı belirtildi.

Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısının:

Yıldız Pazar – Grup 1, Grup 2

Ana Pazar – Grup 1, Grup 2

Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)

Yakın İzleme Pazarı (YİP)

Piyasa Öncesi İşletim Platformu (POİP)

Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP)

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP) şeklinde olacağı açıklandı.

Borsa İstanbul'un duyurusunda şu açıklamalar yapıldı:

"Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören paylar (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları) bu pazar bünyesinden çıkarılarak, belirlenen kriterlere göre ilgili pazarın ilgili grubuna dahil edilecektir. Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nın ismi Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) olarak değiştirilecektir.

"Diğer taraftan Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, Ana Pazar için 25 milyon liradan 30 milyon liraya yükseltilecektir.

"Yeni pazar yapısı ve buna bağlı olarak Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda uygulanacak işlem esaslarında yapılan değişiklikler ve ABCD gruplandırma düzenlemesinin yürürlükten kalkmasının sonucu olarak Pay Piyasası uygulamalarında bazı değişiklikler söz konusu olacaktır. Pay Piyasası uygulamalarında yapılacak değişiklikler detaylarıyla Pay Piyasası Prosedürü'nde yer alacak ve ilgili düzenleme uygulamanın devreye alınacağı tarihten önce güncellenerek duyurulacaktır."

Uygulamanın devreye alınacağı tarihe kadar üyelerimizin hazırlıklarını yapmaları için dikkatlerine sunulması yararlı görülen hususlar ise şöyle açıklandı:

ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak ve bu düzenlemeye bağlı olan işlem esasları yerine yeni pazar yapısına bağlı işlem esasları geçerli olacak.

Paylar dışında kalan menkul kıymetlerin işlem esaslarında değişiklik olmayacak.

Tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları dahildir. Beş kez tek fiyat belirlenen YİP ve PÖİP için mevcut seans saatleri uygulanmaya devam edecek.

Piyasa yapıcılık faaliyeti yalnızca Ana Pazar Grup 1 ve Grup 2'de yer alan paylarda isteğe bağlı olarak yapılabilecek.

GİP'te yer alan paylarda, tek fiyat işlem yöntemi kalıcı olarak belirlendiği için piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılık faaliyeti yapılamayacaktır.

Paylarda, piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılık faaliyetleri isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Paylarda bu faaliyetlerin yürütülmesinin uygulanacak işlem yöntemine etkisi olmayacak.

Özel işlem bildirimlerine ilişkin fiyat limitlerinde değişiklik yapılmayacak.

Yeni pay alma hakkı sıralarının fiyat marjlarında değişiklik yapılmayacak.

Mevcut uygulama sürdürülerek, T. İş Bankası A.Ş. (A), T. İş Bankası A.Ş. (B) ve T. İş Bankası A.Ş. (Kurucu) payları (ISATR, ISBTR, ISKUR) tek fiyat işlem yöntemi ile (5 kez tek fiyat) işlem görmeye devam edecektir. Bu paylarda kredili alım ve açığa satış işlemleri yapılmayacak, Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak oranı %100, Özkaynak Oranı da yüzde 0.0 olarak uygulanacaktır. İş Bankası A.Ş. (Kurucu, ISKUR) paylarının işlem sırasında fiyat marjı yüzde 50 olarak uygulanmaya devam edecek.