Borsa İstanbul "Yatırımcı Rehberi"ni video olarak da yayımladı

Borsa İstanbul, piyasalarla yeni tanışan yatırımcıların borsayı anlamalarını kolaylaştıracak çalışmaları kapsamında hazırladığı "Yatırımcı Rehberi"ni video olarak da web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Borsa İstanbul(dan yapılan açıklamada, "Yatırımcı Rehberi, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan bu topraklarda sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak, finansal okuryazarlığı artırmak ve yatırımcılara rehber olması için hazırlandı" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bu doğrultuda videoda da Borsa İstanbul piyasaları hakkında genel bilgiler yeralırken, nasıl yatırımcı olunur, Borsa İstanbul aracılığıyla bir şirkete ortak olduğunuzda hangi haklara sahip olursunuz,yatırım kararını nasıl vermelisiniz, yatırımlarınızdaki güvenceniz nedir,doğru bilgiye nerden ulaşabilirsiniz gibi sorularınıza da cevap bulabileceksiniz. "Ayrıca yatırım yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da bilgiler yer alıyor."

Açıklamaya göre, Yatırımcı Rehberi videosuna, Borsa İstanbul web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.