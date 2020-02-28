Borsa İstanbul yüzde 10 kayıpla başladı
13 dakika önce
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi güne yüzde 10'luk kayıpla 99 bin 331 puandan başladı.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi güne yüzde 10'luk kayıpla 99 bin 331 puandan başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:04
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