Borsa İstanbul yüzde 10 kayıpla başladı - Son Dakika
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Borsa İstanbul yüzde 10 kayıpla başladı

13 dakika önce

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi güne yüzde 10'luk kayıpla 99 bin 331 puandan başladı.

Borsa İstanbul yüzde 10 kayıpla başladı, System.String[]

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi güne yüzde 10'luk kayıpla 99 bin 331 puandan başladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:04 
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