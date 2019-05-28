Son Dakika Haberleri: Borsa kapanışta yüzde 1,44 yükseldi
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Borsa kapanışta yüzde 1,44 yükseldi

27 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,22 puan ve yüzde 1,44 artarak 86.777,63 puana çıktı.

Borsa kapanışta yüzde 1,44 yükseldi, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,22 puan ve yüzde 1,44 artarak 86.777,63 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:33 
Ekonomi
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