Borsa kapanışta yüzde 1,44 yükseldi
27 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,22 puan ve yüzde 1,44 artarak 86.777,63 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,22 puan ve yüzde 1,44 artarak 86.777,63 puana çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:33
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