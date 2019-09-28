Son Dakika Haberleri: Borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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Borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

36 dakika önce

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi, System.String[]

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 4,90'lık kazançla kapattı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:16 
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