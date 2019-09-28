Borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 4,90'lık kazançla kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:16
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