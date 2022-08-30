Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi

30.08.2022 18:36

"Borsa Kralı" olarak da tanınan borsacı Nasrullah Ayan'ın konuk olduğu canlı yayında talihsiz anlar yaşandı. Ayan, izleyicilerin karşısında olduğu esnada kalp krizi geçirdi. Kalbinin durmasından sonra tekrar hayata döndürüldüğü öğrenilen Ayan, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşattı.

"BEN BİRAZ RAHATSIZIM, DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçiren Ayan'ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı belirtildi.

Canlı yayında ürküten anlar! Ünlü iş insanı izleyiciler karşısında kalp krizi geçirdi

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Edinilen bilgiye göre; yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumu 48 saat sonra tekrar değerlendirilecek. Ekonomist Cüneyt Akman kişisel sosyal medya hesabından "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.

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Güncel, Son Dakika

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