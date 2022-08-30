Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi

Savaşta kullanması için çok sayıda SİHA gönderdiler ama çoğu arızalı çıktı

Peker'in iddialarıyla gündem olan AK Partili vekilin eşinin kaçış planı deşifre oldu

Bakan hem tarih hem de fiyatıyla ilgili çok önemli bir tüyo verdi

AFAD'dan İstanbul dahil 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Başlayacağı saat bile belli

Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşattı.

"BEN BİRAZ RAHATSIZIM, DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçiren Ayan'ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı belirtildi.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Edinilen bilgiye göre; yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumu 48 saat sonra tekrar değerlendirilecek. Ekonomist Cüneyt Akman kişisel sosyal medya hesabından "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.