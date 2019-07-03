Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray
1 saat önce
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yılın ilk yarısında hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57
Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yılın ilk yarısında hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
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