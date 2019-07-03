Son Dakika Haberleri: Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray
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Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray

1 saat önce

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yılın ilk yarısında hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray, System.String[]
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yılın ilk yarısında hisselerindeki yüzde 18,55'lik artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:57 
Ekonomi
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