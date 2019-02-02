Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray
1 saat önce
Ocak ayında hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Ocak ayında hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray
, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:38
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